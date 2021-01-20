20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a 250 milyon TL kaynak

Cimbom’a 250 milyon TL kaynak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

 Bankalar Birliği anlaşmasını revize etti ve kasasına 250 milyon TL koymaya hazırlanıyor. 5 yıllık anlaşmayı 12 yıla çıkaran yönetim, borç ödemesini 2030'a kadar yaydı. 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma sayesinde sarı-kırmızılı kulübe 250 milyon TL sıcak para girişi olacak.

Bankalar Birliği anlaşmasını revize etti ve kasasına 250 milyon TL koymaya hazırlanıyor. 5 yıllık anlaşmayı 12 yıla çıkaran yönetim, borç ödemesini 2030'a kadar yaydı. 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma sayesinde sarı-kırmızılı kulübe 250 milyon TL sıcak para girişi olacak. Ligin ikinci yarısında futbol takımı ödemelerinde sorun yaşamayacak sarı-kırmızılı kulüp, FFP yüzünden bonservis harcaması için satış yapmak zorunda.

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