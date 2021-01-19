Galatasaray'da Mbaye Diagne PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MBAYE DIAGNE'nin 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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