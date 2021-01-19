19 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Mbaye Diagne PFDK'ya sevk edildi

Diagne PFDK'ya sevk edildi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

derbisinde kırmızı kart gören 'ın Senegalli golcüsü , kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak 'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MBAYE DIAGNE'nin 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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