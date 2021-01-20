20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim'den Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası şampiyonluk sözleri!

Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

Teknik Direktörü , 'in 20. haftasında 'u 6-1 mağlup ettikleri karışılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Henüz çok var daha, ligde neredeyse 20 maçtan fazla var. Galatasaray şartlar ne olursa olsun yukarıları sever. Oralara bakar." dedi.

'in 20. haftasında , sahasında Yukatel 'u 6-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"DURAN TOPTAN ATTIĞIMIZ GOL SEVİNDİRİCİ OLDU"

"2-3 tane korner atışlarıyla ilgili çalışmamız var. 'un golüne kadar o taktiği kullanmamıştık. Doğru yaptık sonucu da doğru oldu. Çok çalıştığımız bir konu kornerler. Bu yıl duran toplarda sıkıntımız var, gol sevindirici oldu."

"DENİZLİSPOR'UN İŞİ KOLAY DEĞİL"

"Birçok şeyle boğuşan Denizlispor'un farklı mağlubiyeti için teknik analiz yapacak değilim, onların da işi kolay değil. Farklı galibiyetlerden sonra konuşmak kolaydır ama teknik analize girmeyeceğim."

"TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ 500. GOLÜN SEKIDIKA'YA NASİP OLMASI BENİ AYRICA SEVİNDİRDİ"

"'ndaki 500. golümüzün Sekidika'ya nasip olması da beni ayrıca sevindirdi. Golle beraber moral bulacağını ve büyük bir adım attığını düşünüyorum."

"GALATASARAY YUKARILARI SEVER, ORALARA BAKAR"

"Henüz çok var daha, ligde neredeyse 20 maçtan fazla var. Galatasaray şartlar ne olursa olsun yukarıları sever. Oralara bakar."

"ARDA'NIN MUSLERA'YA JESTİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

"'nın 'ya yaptığı jest beni çok mutlu etti. Gerek saha içinde gerek saha dışında müthiş bir Arda izliyorum, çok da seviniyorum. Galatasaray kendi evladını kazanırken sadece futbolcu olarak kazanmadı. Arda'yı, Galatasaray'da başka görevleri de çok rahat şekilde yapabilecek şekilde kazandık."

"BİRÇOK BAŞARILI HÜCUM AKSİYONUMUZ VAR"

"Çok daha farklı olabilirdi. Birçok başarılı hücum aksiyonumuz var. Ortada ve üçüncü alanda çok iyi işler yaptık. Hiç de gereği yokken bize hücumdayken acele kullanmamızın manası yokken gol yedik. Altından kalktılar."

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