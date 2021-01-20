Fernando Muslera'dan Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası itiraf! "İlk maçımı oynayacakmış gibi heyecanlandım"
Galatasaray'da tam 220 gün sonra Denizlispor maçıyla birlikte sahalara dönen Fernando Muslera, 6-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı eldiven, Bu kadar uzun süre sonra sahaya dönünce sanki 15-16 yaşımda ilk maçımı oynayacakmışım gibi heyecanlıydım. Dün gece uyuyamadım. Maçı da güzel bir şekilde bitirdik." dedi.
Muslera, Galatasaray'ın, Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendiği karşılaşmanın ardından, üzerinde yaklaşık 4 ay önce vefat eden annesinin fotoğrafının olduğu atletle, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Çok zor bir 7 ay geçirdiğini belirten Uruguaylı file bekçisi, "Sakatlık dönemi oldu ve annemi kaybettim. Zor bir periyod geçirdim. Ailem, hocam, takım arkadaşlarım, herkes yanımdaydı. Hep beraber bugün oynamama karar verdik. Bugün tekrar oynamamın daha iyi olacağını düşündük. Yedi ay sonra tekrar sahalara döndüm. Beklemediğimiz zor bir dönemden çıktık. Bugün güzel bir oyunla tekrar sahalara döndüm. Herkese teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Muslera, karşılaşma öncesinde Arda Turan'ın kaptanlık pazubendini kendisine vermesiyle ilgili olarak ise "Arda, gerçekten çok büyük bir kaptan ve çok büyük bir insan. Galatasaray'ın idolü, efsanesi, onun bana jest yapması kaptanlık bandını vermesi beni inanılmaz mutlu etti. Devamlı bana ve tüm takıma destek olan bir kaptan, onun gibi önemli bir insanın, kaptanın bana böyle jest yapması beni inanılmaz mutlu etti. Bu kadar uzun süre sonra sahaya dönünce sanki 15-16 yaşımda ilk maçımı oynayacakmışım gibi heyecanlıydım. Dün gece uyuyamadım. Maçı da güzel bir şekilde bitirdik." şeklinde konuştu.
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