20 Ocak 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Bahattin Demirbilek Galatasaray'a başkan adayı mı olacak? Bahattin Demirbilek kimdir?
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da sürpriz bir başkan adayının ismi gündeme geldi. Rusya'da büyük bir inşaat şirketi sahibi olan Bahattin Demirbilek Galatasaray'da başkanlığa aday mı olacak? İşte detaylar...
Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak genel kurul toplantısı öncesinde sürpriz bir isim kulislerde dolaşmaya başladı. Bu isim Rusya'da iş yapan ve aynı zamanda Krasnodar kulübünün de ikinci başkanlığını yürüten Bahattin Demirbilek...
Demirbilek'in Galatasaray başkanlığını üstlenerek Türkiye'ye hızlı bir giriş yapmak istediği iddialar arasında... Krasnodar için 50 milyon dolar harcayan Demirbilek'in Galatasaray için de 100 milyon dolar ayırdığı belirtiliyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları