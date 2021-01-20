Bahattin Demirbilek Galatasaray'a başkan adayı mı olacak? Bahattin Demirbilek kimdir?

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da sürpriz bir başkan adayının ismi gündeme geldi. Rusya'da büyük bir inşaat şirketi sahibi olan Bahattin Demirbilek Galatasaray'da başkanlığa aday mı olacak? İşte detaylar...

Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak genel kurul toplantısı öncesinde sürpriz bir isim kulislerde dolaşmaya başladı. Bu isim Rusya'da iş yapan ve aynı zamanda Krasnodar kulübünün de ikinci başkanlığını yürüten Bahattin Demirbilek...

Demirbilek'in Galatasaray başkanlığını üstlenerek Türkiye'ye hızlı bir giriş yapmak istediği iddialar arasında... Krasnodar için 50 milyon dolar harcayan Demirbilek'in Galatasaray için de 100 milyon dolar ayırdığı belirtiliyor.

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