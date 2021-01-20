20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Bahattin Demirbilek Galatasaray'a başkan adayı mı olacak? Bahattin Demirbilek kimdir?

G.Saray'da sürpriz aday! 100 milyon dolar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

Son dakika haberleri... Galatasaray'da sürpriz bir başkan adayının ismi gündeme geldi. 'da büyük bir inşaat şirketi sahibi olan Galatasaray'da başkanlığa aday mı olacak? İşte detaylar...

'ın mayıs ayında yapılacak genel kurul toplantısı öncesinde sürpriz bir isim kulislerde dolaşmaya başladı. Bu isim 'da iş yapan ve aynı zamanda kulübünün de ikinci başkanlığını yürüten ...

Demirbilek'in Galatasaray başkanlığını üstlenerek 'ye hızlı bir giriş yapmak istediği iddialar arasında... Krasnodar için 50 milyon dolar harcayan Demirbilek'in Galatasaray için de 100 milyon dolar ayırdığı belirtiliyor.

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