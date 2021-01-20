Arda Turan'dan Fernando Muslera'ya büyük jest! Fatih Terim açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Denizlispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Arda Turan'ın uzun süreli sakatlıktan geri dönerek formasına kavuşan Fernando Muslera'ya kaptanlık pazubandını verdiğini açıkladı.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ARDA KAPTANLIK BANDINI MUSLERA'YA VERDİ"

"Muslera hayırlı olsun, bizim için önemli. Arda da soyunma odasında kaptanlık bandını çıkarıp, Muslera'ya vermiş. Bunların sevincini yaşıyoruz."

"İNSAN BU TAKIMIN BAŞINA NELER GELMİŞ DİYEBİLİR"

"Belki hadiseleri tekrardan hatırlatmak lazım. 10 kişimiz, ön görülemeyen sakatlıklar yaşadılar. En hafifi Babel'di, koronavirüse yakalandı ve 12 kilo verdi. Muslera'nın ayağı kırıldı, Emre Akbaba'nın iki kere kırıldı. Nagatomo'nun ciğeri söndü. Andone'nin 2 kere bağları koptu. Sıtmanın ölümcülü Onyekuru'ya denk geldi, birden bire Monaco'ya geri çağırıldı. Omar, kendi ailesiyle yılı karşılarken Allah canını bağışladı. Belhanda'nın çenesi ve göz altındaki bütün kemikleri kırıldı. Luyindama bağlarını kopardı. Falcao 30 maç kaçırdı, neredeyse 1 sezon. Allah daha beterinden saklasın. Oğulcan, Falcao ve Diagne... Bunlara alıştık da demiyorum ama şükrediyoruz. İnsan bu takımın başına neler gelmiş diyebilir. 1 maçlık, 2 maçlık sakatlıklar olabilir ama 4-6-8 aylıklar üst üste geldiği zaman problem oluyor. Bunların hepsi başımıza geldi."

"NE OLURSA OLSUN OMAR'DAN SEVGİMİZİ ESİRGEMEYECEĞİZ"

"Bugün Omar geldi. Onu orada karşıladık. Çok duygusal anlar yaşandı. Omar ve ailesi, bizim için kendi ailemiz gibidir. Biz onun yanındayız. Tedaviyi sevgiyle yapacağız inşallah. Yüzündeki yanıklardan neredeyse iz kalmadı. Gözünün de her geçen gün iyiye gideceğine inanıyorum. Biz ondan her ne olursa olsun sevgimizi esirgemeyeceğiz."

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