20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i

Aslan çıkış peşinde! İşte G.Saray'ın Denizli maçı 11'i
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Son maçında Beşiktaş’a yenilip zirve yolunda yara alan Galatasaray, sahasında 'u mağlup ederek tekrar yarışa tutunmak istiyor. 6 eksiği bulanan sarı-kırmızılı takımda tek sevindirici gelişme ise Muslera... Eldivenler bugün Uruguaylı kaptanda. İşte Galatasaray - Denizlispor maçının muhtemel 11'leri...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında ile karşı karşıya gelecek. TT Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen sarı- kırmızılılar, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 33 puan topladı.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: MUSLERA, LINNES, LUYINDAMA, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, ETEBO, EMRE KILINÇ, BELHANDA, ARDA, BABEL

DENİZLİSPOR: PANTILIMON, TIAGO LOPES, BERGDICH, FABIANO, M. YUMLU, SAGAL, RECEP NİYAZ, BAKALORZ, MURAWSKI, MESANOVIC, RODALLEGA.

Son maçında Beşiktaş'a 2-0 yenilerek yarışta yara alan Aslan, bugünkü mücadeleden mutlak zaferle ayrılıp yara sarmak amacında. Öte yandan Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan , Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

İKİ OYUNCU SINIRDA
Aslan'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, kritik Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 21. haftada oynanacak olan mücadelesinde forma giyemeyecekler.

Takımlar lig tarihinde İstanbul'da daha önce 20 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın 14, Denizlispor'un 3 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarıkırmızılı takımın, evinde attığı 42 gole karşılık, misafir ekip ise 17 gol kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'de evinde bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 18 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan iç sahada son olarak 'ni 6-0'lık skorla yenmişti.

ÇOK ATIP AZ YİYOR
Attığı 34 golle ligin en golcü 3. takımı durumundaki G.Saray, 16 golle ise Alanya ile birlikte en az gol yiyen ekip.

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