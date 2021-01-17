Galatasaray'da Diagne'ye İngiltere'den talip!

Yeniden golleriyle adından söz ettiren Mbaye Diagne, transfer haberlerini de süslemeye başladı. Son olarak Sky Sports, West Brom'un Diagne'yi kiralamak istediğini ve eğer Premier Lig'de kalmayı başarırsa bonservisini alacağını iddia etti.

Yeniden golleriyle adından söz ettiren Mbaye Diagne, transfer haberlerini de süslemeye başladı. Son olarak Sky Sports, West Brom'un Diagne'yi kiralamak istediğini ve eğer Premier Lig'de kalmayı başarırsa bonservisini alacağını iddia etti. Haberde "West Brom'un hedefi Diagne bu sezon Süper Lig'de 9 gol atarak Galatasaray'ı şampiyonluk yarışına soktu" yorumu yapıldı.

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