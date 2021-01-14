14 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Kerem Aktürkoğlu'na büyük destek!

Kerem'e büyük destek!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

'ın genç yeteneği maçında kaçırdığı penaltının ardından büyük üzüntü yaşamıştı. Kerem'e takım arkadaşları ve hocası destek oldular.

maçında seri penaltı atışlarından birini kaçıran 'na destek geldi. 22 yaşındaki futbolcu, büyük üzüntü yaşarken turun geçilmesiyle hocası ve arkadaşları tarafından teselli edildi. (Fotomaç)
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