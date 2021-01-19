19 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui için flaş karar! Mayıs ayına kadar...

Galatasaraylı Omar için flaş karar! Mayıs ayına kadar...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.01.2021

'ın sezon başında kadrosuna kattığı Norveçli yıldız Elabdellaoui, yılbaşında geçirdiği kaza sonucu hastaneye yatırılmıştı. 'de son dakika gelişmesi yaşandı. Omar, Mayıs ayına kadar hastanede kalacak. İşte detaylar...

'ın 'tan kadrosuna kattığı , yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek istemiş, elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Omar Elabdellaoui gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı. Omar hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah'ın haberine göre, o günden beridir hastanede tedavi gören Norveçli futbolcunun Mayıs ayına kadar hastaneden çıkamayacağı belirtildi. Sezon başında Yunanistan'dan transfer edilen Norveçli sağ bek, Mayıs ayına kadar bir dizi ameliyat daha olacak.18 gündür Bahçelievler'de özel bir hastanede tedavi gören futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki oyuncunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan 2. İrfan Can harekatı! İşte yeni teklif G.Saray'dan 2. İrfan Can harekatı! İşte yeni teklif
G.Saray'a Diagne müjdesi! Teklifi kağıda döktüler G.Saray'a Diagne müjdesi! Teklifi kağıda döktüler
Onyekuru için geri sayım! Son düzlüğe girildi Onyekuru için geri sayım! Son düzlüğe girildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör