Galatasaraylı Omar Elabdellaoui için flaş karar! Mayıs ayına kadar...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Norveçli yıldız Elabdellaoui, yılbaşında geçirdiği kaza sonucu hastaneye yatırılmıştı. Omar Elabdellaoui'de son dakika gelişmesi yaşandı. Omar, Mayıs ayına kadar hastanede kalacak. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Olympiakos'tan kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek istemiş, elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Omar Elabdellaoui gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı. Omar hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah'ın haberine göre, o günden beridir hastanede tedavi gören Norveçli futbolcunun Mayıs ayına kadar hastaneden çıkamayacağı belirtildi. Sezon başında Yunanistan'dan transfer edilen Norveçli sağ bek, Mayıs ayına kadar bir dizi ameliyat daha olacak.18 gündür Bahçelievler'de özel bir hastanede tedavi gören futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki oyuncunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.



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