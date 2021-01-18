Galatasaray'da Luyindama takımı yaktı

Josef’in attığı gol öncesinde topu ıskalayan Luyindama uzatma anlarında ise topu kaptırdı. İki kritik hatayla yenilgiye neden oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 120+1'de attığı kafa golüyle Galatasaray'a çeyrek finalin kapısını açan Luyindama, derbide takımı yaktı. Kritik müsabakada hava topu bırakmayan 27 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper, yaptığı tek hatayla mağlubiyetin gelmesine neden oldu. Sol kanattan yerden yapılan ortaya vuramayınca top bir anda Josef de Souza'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu bomboş pozisyonda yerden vurunca top ağlarla buluştu. Maçın uzatma anlarında kontratağa çıkan siyah-beyazlılar bir anda ceza sahası önünde toplandı. Luyindama topu kontrol edemedi ve Larin'e kaptırdı. Kanadalı futbolcu bomboş pozisyonda N'Kodou'yu gördü ve Beşiktaş durumu 2-0'a getirdi. Luyindama, yaptığı iki büyük hatayla takımı yaktı. 'Boss' Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini geçirdi.