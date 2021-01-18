18 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da İrfan Can Kahveci beklemede

İrfan Can beklemede
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

Son olarak Galatasaray Teknik Direktörü 'i Instagram'dan takibe alan İrfan Can Kahveci'nin gözü kulağı cep telefonunda. Gelecek transfer haberini dört gözle bekleyen İrfan Can, transferin çözülmesini bekliyor. Yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı ile her gün konuşan 25 yaşındaki orta saha, pazarlıkların sona ermesini umuyor.

Son olarak Galatasaray Teknik Direktörü 'i Instagram'dan takibe alan İrfan Can Kahveci'nin gözü kulağı cep telefonunda. Gelecek transfer haberini dört gözle bekleyen İrfan Can, transferin çözülmesini bekliyor. Yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı ile her gün konuşan 25 yaşındaki orta saha, pazarlıkların sona ermesini umuyor.

(Fotomaç)

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