İşte Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi parolası!
Yönetim ve teknik heyet arasındaki krizin aşılmasıyla sarı-kırmızılılar tamamen derbiye kilitlendi. Bugün hem 3 hafta önce kaybedilen liderliği geri almak hem de 2016’da açılan Vodafone Park’taki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak ve maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Hafta içinde yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerilim nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan sarı-kırmızılılar tarafların bir araya gelmesi ve sorunların şimdilik aşılmasıyla birlikte tamamen derbiye konsantre oldu.
Gençlerbirliği'ni 6-0 yenen ve kupada Malatya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Galatasaray'ın gözü bu kez 3 hafta önce kaybettiği liderliği geri almakta...
Cimbom, 2020 yılında kupa kazanamamasına karşılık birçok olumsuz seriye son vermişti. 21 yıl sonra Kadıköy'de kazanan sarı-kırmızılılar, ayrıca Trabzonspor ve Sivasspor'u yeni açılan statlarında ilk kez mağlup etmeyi başardı.
Ayrıca son yıllarda kendisine sürekli ters gelen Başakşehir ve Çaykur Rizespor deplasmanlarından da 3 puanla döndü. Galatasaray, 2016'da yenilenip açılan Vodafone Stadı'nda da Beşiktaş'ı henüz yenemedi. Derbi karnesinde 1 beraberlik, 3 yenilgi yazan Aslan, bu seriye de son verip yeni bir sayfa açmak istiyor.
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