Galatasaray'da Feghouli hazır

Sarı-kırmızılı ekibin Cezayirli hücum oyuncusu Sofiane Feghouli, sakatlığını atlattı. Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cezayirli yıldız, son idmanlarda takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin Cezayirli hücum oyuncusu Sofiane Feghouli, sakatlığını atlattı. Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cezayirli yıldız, son idmanlarda takımla çalıştı. 31 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide forma giyebilecek. Görev alması halinde 22 gün sonra formasına kavuşmuş olacak. Öte yandan 3 futbolcu Galatasaray 3 eksikle maça çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir, derbide görev yapamayacak. Havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakacak.

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