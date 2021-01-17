17 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli hazır

Feghouli hazır
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Sarı-kırmızılı ekibin Cezayirli hücum oyuncusu Sofiane Feghouli, sakatlığını atlattı. Ligin 15. haftasında deplasmanda ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cezayirli yıldız, son idmanlarda takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin Cezayirli hücum oyuncusu Sofiane Feghouli, sakatlığını atlattı. Ligin 15. haftasında deplasmanda ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cezayirli yıldız, son idmanlarda takımla çalıştı. 31 yaşındaki futbolcu, 'in görev vermesi durumunda derbide forma giyebilecek. Görev alması halinde 22 gün sonra formasına kavuşmuş olacak. Öte yandan 3 futbolcu 3 eksikle maça çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan ve , derbide görev yapamayacak. Havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren de karşısında takımını yalnız bırakacak.

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