17 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'a prim müjdesi

Prim müjdesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Teknik heyet ve futbolcular derbiye odaklanırken yönetim de galibiyet için kesenin ağzını açtı.

Teknik heyet ve futbolcular derbiye odaklanırken yönetim de galibiyet için kesenin ağzını açtı. Başkan Cengiz'in 'ı yenmeleri halinde takıma özel prim vermeyi planladığı öğrenildi.

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Galatasaray'ın mevcut kadrosuna derbilerde Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşamış tek isim ... Tecrübeli futbolcu, 10 yıl sonra sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlılara rakip olacak ve gol sevincini yenilemeye çalışacak.

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