Galatasaray'da en yakın isim Onyekuru

Başkan Mustafa Cengiz, "Hocamızın istediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor" derken Galatasaray'a en yakın ismin Henry Onyekuru olduğu bildirildi.

Başkan Mustafa Cengiz, "Hocamızın istediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor" derken Galatasaray'a en yakın ismin Henry Onyekuru olduğu bildirildi. Başakşehir'in de ısrarla istediği Nijeryalı oyuncunun, sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimalinin yüzde 60 olduğu bildirildi. Mostafa Muhamed için bu oran yüzde 50/50 olarak verilirken, İrfan Can için yüzde 35/65, Visca içinse yüzde 25/75 olarak kabul ediliyor. Tabii bu tahminlerin ne kadar doğru çıkacağını oyuncular, kulüpleri ve Galatasaray belirleyecek.

(Fotomaç)

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