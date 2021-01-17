17 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da en yakın isim Onyekuru

En yakın isim Onyekuru
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.01.2021

Başkan , "Hocamızın istediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor" derken Galatasaray'a en yakın ismin Henry Onyekuru olduğu bildirildi.

Başkan , "Hocamızın istediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor" derken Galatasaray'a en yakın ismin Henry Onyekuru olduğu bildirildi. 'in de ısrarla istediği Nijeryalı oyuncunun, sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimalinin yüzde 60 olduğu bildirildi. Mostafa Muhamed için bu oran yüzde 50/50 olarak verilirken, için yüzde 35/65, içinse yüzde 25/75 olarak kabul ediliyor. Tabii bu tahminlerin ne kadar doğru çıkacağını oyuncular, kulüpleri ve Galatasaray belirleyecek.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Süper Lig'de sahne devlerin! İşte Beşiktaş - G.Saray derbisinin 11'leri Süper Lig'de sahne devlerin! İşte Beşiktaş - G.Saray derbisinin 11'leri
İşte Terim'in Beşiktaş'ı devirme planı! İşte Terim'in Beşiktaş'ı devirme planı!
Dev derbinin kadro değeri dudak uçuklattı! Dev derbinin kadro değeri dudak uçuklattı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör