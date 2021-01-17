17 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası Muslera açıklaması! Dönüş tarihini duyurdu

Fatih Terim Muslera'nın dönüş tarihini açıkladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Teknik Direktörü , 'in 19. haftasında 'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan 'nın sahalara dönüş tarihini açıkladı.

'in 19. haftasında deplasmanda 'a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan 'da teknik direktör , mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Terim, geçtiğimiz sezon ile oynanan maçta sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak olan 'nın çarşamba günü oynanacak maçında sahalara döneceğini söyledi. İşte deneyimli çalıştırıcının maç sonu açıklamaları:

"10 KİŞİ KALMAK KOLAY DEĞİL"

"10 kişi kalmak, hele hele böyle ağır bir sahada 58'de yaklaşık 40 dakika 10 kişi kalmak hiç kolay değil, hiç kolay değil. Rakibiniz Beşiktaş. Ciddi ve güçlü bir rakip. Derbilerde eksik kalmak bir teknik adamın hiç istemeyeceği bir şey."

"ÖN ALANDA BAŞARILI DEĞİLDİR"

"'nun geri pası hariç ciddi bir şey yaşamamıştık. Defansif manada tedbirler veya düşüncelerimiz yerli yerine oturdu. Ön alanda başarılı değildik. Bazı pozisyonlarda ya geciktik, ya vuramadık, ya doğru seçim yapamadık"

"DIAGNE'NİN HAREKETİ HİÇ PROFESYONELCE DEĞİL"

"İkinci yarı tam hamle zamanı aşağı yukarı, değiştiriyordum oyuncuları. 'nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değil. Kırmızı kart, hiç itiraz yok. Kafayla gideceği yere ayakla giderse böyle oluyor. Hiç profesyonelce değil."

"ABOUBAKAR İLE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"Rakibi tebrik ediyoruz. Üzücü olan başka bir şey var. Oyunun en iyilerinden başında geliyordu. Onun hata yapmasıyla gol yedik. Üzüldüm. Oyunun en iyilerinden bir tanesiydi. ile oynamak çok kolay değil."

"LUYINDAMA'NIN HATALARI AFFEDİLECEK CİNSTEN DEĞİLDİ"

"Luyindama çok başarılıydı ama maalesef gollerdeki hataları da affedilecek cinsten değildi."

"MUSLERA DENİZLİ MAÇINDA OYNAYACAK"

", maçında oynayacak. Bu 3 günde bir şey olmazsa, nasipse oynatmayı düşünüyorum."

"SANTRFORLARIMIZ KIRMIZI YİYOR GENELDE"

"Santrforlarımız kırmızı yiyor genelde. Falcao yedi daha önce. Doğru muydu, yanlış mıydı tartışmanın manası yok. Şimdi Diagne. O yok, bu yok. Birini santrfor koyacağız. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir şekil maça çıkaracak göreceğiz."

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