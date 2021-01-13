13 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda suskun

Belhanda suskun
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

G.Birliği maçında hat-trick yaparak damga vuran Younes Belhanda dün sessizdi. 30 yaşındaki Faslı futbolcu istediği fırsatları yakalayamadı.

G.Birliği maçında hat-trick yaparak damga vuran Younes Belhanda dün sessizdi. 30 yaşındaki Faslı futbolcu istediği fırsatları yakalayamadı. Yıldız maestro, derbisi de düşünülerek 69. dakikada kenara geldi. Belhanda yerini fazla şans bulamayan Peter Etebo'ya bıraktı.
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