Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci formülü!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. İrfan Can'ı istediğini ve futbolcunun da Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiğini açıklayan Terim, topu yönetime attı. Sarı-kırmızılıların İrfan Can formülü de belli oldu. İşte transferi mutlu sona ulaştıracak o yöntem...
Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hareketliliği yaşanıyor.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile el sıkışan sarıkırmızılılar, bu transferi bitirmek için sponsor desteği arıyor.
Sıcak para arayaşında bulunan Galatasaray yönetiminin, İrfan Can'ın transferi için önemli bir firma ile prensipte anlaştığı öğrenildi.
Taylan Antalyalı'nın sosyal medya hesabından da "Buluşmaya az kaldı" mesajı paylaştığı yıldız için dün bir sinyal daha geldi.
Oğulcan ve Taylan ile çok yakın arkadaş olan İrfan Can'ın gol sevinci dün taklit edildi. Oğulcan'ın attığı golden sonra iki futbolcu, İrfan'ın taklidi yaparak göz kırptı.
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