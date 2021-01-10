Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci formülü!

Oğulcan ve Taylan ile çok yakın arkadaş olan İrfan Can'ın gol sevinci dün taklit edildi. Oğulcan'ın attığı golden sonra iki futbolcu, İrfan'ın taklidi yaparak göz kırptı.

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