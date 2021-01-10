10 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci formülü!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. İrfan Can'ı istediğini ve futbolcunun da Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiğini açıklayan Terim, topu yönetime attı. Sarı-kırmızılıların İrfan Can formülü de belli oldu. İşte transferi mutlu sona ulaştıracak o yöntem...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci formülü!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber 'da hareketliliği yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci formülü!

25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile el sıkışan sarıkırmızılılar, bu transferi bitirmek için sponsor desteği arıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci formülü!

Sıcak para arayaşında bulunan yönetiminin, 'ın transferi için önemli bir firma ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci formülü!

'nın sosyal medya hesabından da "Buluşmaya az kaldı" mesajı paylaştığı yıldız için dün bir sinyal daha geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci formülü!

Oğulcan ve ile çok yakın arkadaş olan 'ın gol sevinci dün taklit edildi. Oğulcan'ın attığı golden sonra iki futbolcu, İrfan'ın taklidi yaparak göz kırptı.

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