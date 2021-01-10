10 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Taşdemir fırtına gibi esti

Taşdemir fırtına gibi esti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Saracchi'nin Konya deplasmanında dökülmesiyle sol bekteki görev Emre Taşdemir'e verildi. 25 yaşındaki sol bek, maça şimşek gibi başladı ve Diagne'nin golünde asist yaptı.

Saracchi'nin Konya deplasmanında dökülmesiyle sol bekteki görev Emre Taşdemir'e verildi. 25 yaşındaki sol bek, maça şimşek gibi başladı ve Diagne'nin golünde asist yaptı. Sol kanadı müthiş kullanan Emre, sahada basmadık yer bırakmadı. Bu sezon Süper Lig'de 8. maçına çıkan Emre ilk asistini yaptı.
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