Taşdemir fırtına gibi esti

Saracchi'nin Konya deplasmanında dökülmesiyle sol bekteki görev Emre Taşdemir'e verildi. 25 yaşındaki sol bek, maça şimşek gibi başladı ve Diagne'nin golünde asist yaptı.

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Saracchi'ninKonya deplasmanında dökülmesiyle sol bekteki görev Emre Taşdemir'e verildi. 25 yaşındaki sol bek, maça şimşek gibi başladı ve Diagne'nin golünde asist yaptı. Sol kanadı müthiş kullanan Emre, sahada basmadık yer bırakmadı. Bu sezon Süper Lig'de 8. maçına çıkan Emre ilk asistini yaptı.