Galatasaray'dan Lecce'ye sahte transfer ortalığı karıştırdı! Hene Kurraska...

İtalya Serie B ekiplerinden Lecce taraftarlarını heyecanlandıran bir olay yaşandı. Galatasaray'dan transfer edildiği iddia edilen Hene Kurraska isimli futbolcu anlık heyecan yarattı ancak kısa süre sonra şaka olduğu anlaşıldı.

Transfer dönemi dünyanın her yerinde futbolseverleri heyecanlandırıyor. Özellikle sosyal medya ile birlikte birçok futbolcunun ismi çeşitli kulüplerle anılıyor. İtalya Serie B ekiplerinden Lecce taraftarı bir grup sahte bir transfer haberiyle gündemi karıştırdı.

GALATASARAY'DAN SAHTE TRANSFER HABERİ

Hene Kurraska adlı bir futbolcunun Galatasaray'dan Lecce'ye transfer olduğu iddia edildi. Bu oyuncunun Galatasaray formasıyla 130 maçta 95 gol attığı da söylenince taraftarlar heyecanlandı. Bu haber İtalya'da bazı medya organlarında da yer aldı. Ancak kısa süre içinde şaka olduğu anlaşıldı.

LECCE'DEN DESTEK GELDİ

Lecce Kulübü de sosyal medya hesabından montajlı fotoğrafı paylaşarak şakaya destek verdi. Öte yandan taraftarlar sahte de olsa Kurraska için 69 numaralı formanın piyasaya çıkarılmasını istiyor.

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