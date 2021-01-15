Galatasaray'dan Lecce'ye sahte transfer ortalığı karıştırdı! Hene Kurraska...
İtalya Serie B ekiplerinden Lecce taraftarlarını heyecanlandıran bir olay yaşandı. Galatasaray'dan transfer edildiği iddia edilen Hene Kurraska isimli futbolcu anlık heyecan yarattı ancak kısa süre sonra şaka olduğu anlaşıldı.
Transfer dönemi dünyanın her yerinde futbolseverleri heyecanlandırıyor. Özellikle sosyal medya ile birlikte birçok futbolcunun ismi çeşitli kulüplerle anılıyor. İtalya Serie B ekiplerinden Lecce taraftarı bir grup sahte bir transfer haberiyle gündemi karıştırdı.
GALATASARAY'DAN SAHTE TRANSFER HABERİ
Hene Kurraska adlı bir futbolcunun Galatasaray'dan Lecce'ye transfer olduğu iddia edildi. Bu oyuncunun Galatasaray formasıyla 130 maçta 95 gol attığı da söylenince taraftarlar heyecanlandı. Bu haber İtalya'da bazı medya organlarında da yer aldı. Ancak kısa süre içinde şaka olduğu anlaşıldı.
LECCE'DEN DESTEK GELDİ
Lecce Kulübü de sosyal medya hesabından montajlı fotoğrafı paylaşarak şakaya destek verdi. Öte yandan taraftarlar sahte de olsa Kurraska için 69 numaralı formanın piyasaya çıkarılmasını istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları