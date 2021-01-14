Son dakika: Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması! "Eğer iyi bir aday görürsem..."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim dönemi yeniden aday olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Cengiz, "Eğer iyi bir başkan adayı görürsem onun lehine çekilirim, görmezsem aday olabilirim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Birçok konuda konuşan Cengiz, başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili şartını açıkladı.

Cengiz, "Eğer iyi bir başkan adayı görürsem onun lehine çekilirim, görmezsem aday olabilirim" ifadelerini kullandı.

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