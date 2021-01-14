14 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması! "Eğer iyi bir aday görürsem..."

Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

Başkanı , seçim dönemi yeniden aday olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Cengiz, "Eğer iyi bir başkan adayı görürsem onun lehine çekilirim, görmezsem aday olabilirim" ifadelerini kullandı.

Başkanı , teknik direktör ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Birçok konuda konuşan Cengiz, başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili şartını açıkladı.

Cengiz, "Eğer iyi bir başkan adayı görürsem onun lehine çekilirim, görmezsem aday olabilirim" ifadelerini kullandı.

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