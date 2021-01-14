14 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim'den derbi rotasyonu! Takımda 5 isim değişecek

Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim 5 oyuncuda değişikliğe gidecek. İşte detaylar...

Fatih Terim'den derbi rotasyonu! Takımda 5 isim değişecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda yorucu bir maçı geride bırakan Galatasaray, yeniden 'e döndü.

Fatih Terim'den derbi rotasyonu! Takımda 5 isim değişecek

Yeni Malatya'yı 120 dakika süren maçın ardından penaltılarla geçen sarı-kırmızılı takımda moraller yerinde.

Fatih Terim'den derbi rotasyonu! Takımda 5 isim değişecek

Kupada rotasyona giden Teknik Direktör , Gençlerbirliği maçı kadrosundan altı farklı isimle kupa maçını oynamıştı.

Fatih Terim'den derbi rotasyonu! Takımda 5 isim değişecek

Kalede 'ü kullanan İmparator, ligde yeniden Okan Kocuk'a formasını teslim edecek.

Fatih Terim'den derbi rotasyonu! Takımda 5 isim değişecek

FEGHOULİ YERİNE EMRE KILINÇ

Gençlerbirliği maçındaki yüksek performansını Malatya'da oyuna sonradan girip devam ettiren ile , derbide 11'de yer alacak.

Fatih Terim'den derbi rotasyonu! Takımda 5 isim değişecek

İstanbul'da bırakılan kaptanlardan ile da yine saha içi liderlerinden olacak.

Fatih Terim'den derbi rotasyonu! Takımda 5 isim değişecek

Sakatlığı süren Feghouli yerine, 2 maçlık cezası sona eren forma giyecek.

Fatih Terim'den derbi rotasyonu! Takımda 5 isim değişecek

İmparator'un kafasında tek soru işareti olan isim . Tecrübeli hoca, Emre'nin formasını Oğulcan'a verebilir. (Fotomaç)

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