Fatih Terim'den derbi rotasyonu! Takımda 5 isim değişecek
Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim 5 oyuncuda değişikliğe gidecek. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yorucu bir maçı geride bırakan Galatasaray, yeniden Süper Lig'e döndü.
Yeni Malatya'yı 120 dakika süren maçın ardından penaltılarla geçen sarı-kırmızılı takımda moraller yerinde.
Kupada rotasyona giden Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı kadrosundan altı farklı isimle kupa maçını oynamıştı.
Kalede Fatih Öztürk'ü kullanan İmparator, ligde yeniden Okan Kocuk'a formasını teslim edecek.
FEGHOULİ YERİNE EMRE KILINÇ
Gençlerbirliği maçındaki yüksek performansını Malatya'da oyuna sonradan girip devam ettiren Şener ile Emre Taşdemir, derbide 11'de yer alacak.
İstanbul'da bırakılan kaptanlardan Arda Turan ile Ryan Donk da yine saha içi liderlerinden olacak.
Sakatlığı süren Feghouli yerine, 2 maçlık cezası sona eren Emre Kılınç forma giyecek.
İmparator'un kafasında tek soru işareti olan isim Emre Akbaba. Tecrübeli hoca, Emre'nin formasını Oğulcan'a verebilir. (Fotomaç)
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