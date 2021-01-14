14 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

'da sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan 'dan sevindiren haber geldi. Başarılı kaleci 20 Ocak'ta ile oynanacak mücadelede kadroda yer alacak.

'da Fernando 'nın sahalara döneceği gün dört gözle bekleniyor. Çalışmalara devam eden file bekçisinin derbi sonrası formasına kavuşması hedefleniyor. 34 yaşındaki kalecinin 20 Ocak'ta 'de ile oynanacak maçta yer alması planlanıyor. (Fotomaç)
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