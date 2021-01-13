13 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da defansa Mert Çetin

Defansa Mert Çetin
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

Galatasaray, Luyindama'yı satarak, forvet ve orta saha transferi için kaynak yaratmak. Luyindama satışının tamamlanmasının hemen ardından alınacak stoper de belli.

Galatasaray, Luyindama'yı satarak, forvet ve orta saha transferi için kaynak yaratmak. Luyindama satışının tamamlanmasının hemen ardından alınacak stoper de belli. Hatta gazetesinin iddiasına göre , kulübü yöneticileriyle görüştü. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşmaya vardı. Ancak , Mert'in geri dönüşünü ancak Galatasaray'ın yapacağı teklif üzerinden değerlendirmeye alacağını Verona kulübüne iletti. Mert Çetin, Verona ve Roma tarafları Galatasaray'ın Luyindama'yı satmasını bekliyor.

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