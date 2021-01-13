13 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Babel 2 ay sonra 11’de

Babel 2 ay sonra 11’de
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

'da koronavirüse yakalandıktan sonra çok uzun bir süre sahalardan uzak kalan , 2 ay sonra 11'e girdi.

'da koronavirüse yakalandıktan sonra çok uzun bir süre sahalardan uzak kalan , 2 ay sonra 11'e girdi. 8 Kasım 2020'deki maçına ilk 11'de başlayan Babel, 5 Ocak'taki Konya ve 9 Ocak'taki G.Birliği maçlarına sonradan girmişti. Hollandalı dün vasattı ve 68'de çıktı.
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