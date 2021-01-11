Son dakika Galatasaray transfer haberi: Onyekuru bitti sıra onda! Aslan fitili yaktı
Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren ve Onyekuru transferini bitiren Galatasaray, Süper Lig ekibinin gelecek vadeden orta saha oyuncusunu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar geleceğe yatırım olarak gördüğü 22 yaşındaki futbolcuya karşılık 2 milyon Euro isteyen takımı ikna etmeye çalışıyor. İşte tüm detaylar...
Ara transfere Onyekuru ile başlayacak Galatasaray'da sıradaki takviye orta sahaya olacak.
Sarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru gibi genç olan 1998 doğumlu Youssouf Ndayishimiye'nin transferinde son aşamaya geldi.
Sabah'ın haberine göre; geçen hafta Yeni Malatyaspor'un kapısını çalan sarı-kırmızılı kulüp, "3 milyon euro istiyoruz" cevabına rağmen pazarlıklara devam etti.
Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan Saint Etienne'den teklifler alan Youssouf Ndayishimiye'nin tercihi Galatasaray oldu.
Burundili ön libero rest çekince Yeni Malatya cephesi talep ettiği bonservisi 2 milyon euro'ya düşürdü. Şu an 1 milyon Euro bütçesi olan Galatasaray, takas ve sonraki satıştan pay maddeleri ile sarı-siyahlıları ikna etmeye çok yaklaştı.
4 SENE ÖNCE YOLU FLORYA'DAN GEÇTİ
Yeni Malatyaspor'da aylık maaşı 2 bin 500 TL olan 22 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye 4 sene önce Florya'da denenmişti. G.Saray, Youssouf'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor.
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