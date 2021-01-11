11 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Onyekuru bitti sıra onda! Aslan fitili yaktı

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren ve Onyekuru transferini bitiren Galatasaray, Süper Lig ekibinin gelecek vadeden orta saha oyuncusunu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar geleceğe yatırım olarak gördüğü 22 yaşındaki futbolcuya karşılık 2 milyon Euro isteyen takımı ikna etmeye çalışıyor. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Onyekuru bitti sıra onda! Aslan fitili yaktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

Ara transfere ile başlayacak 'da sıradaki takviye orta sahaya olacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Onyekuru bitti sıra onda! Aslan fitili yaktı

Sarı-kırmızılı kulüp, gibi genç olan 1998 doğumlu Youssouf Ndayishimiye'nin transferinde son aşamaya geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Onyekuru bitti sıra onda! Aslan fitili yaktı

'ın haberine göre; geçen hafta 'un kapısını çalan sarı-kırmızılı kulüp, "3 milyon euro istiyoruz" cevabına rağmen pazarlıklara devam etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Onyekuru bitti sıra onda! Aslan fitili yaktı

'dan ve 'dan Saint Etienne'den teklifler alan Youssouf Ndayishimiye'nin tercihi oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Onyekuru bitti sıra onda! Aslan fitili yaktı

Burundili ön libero rest çekince cephesi talep ettiği bonservisi 2 milyon euro'ya düşürdü. Şu an 1 milyon Euro bütçesi olan , takas ve sonraki satıştan pay maddeleri ile sarı-siyahlıları ikna etmeye çok yaklaştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Onyekuru bitti sıra onda! Aslan fitili yaktı

4 SENE ÖNCE YOLU FLORYA'DAN GEÇTİ
'da aylık maaşı 2 bin 500 TL olan 22 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye 4 sene önce 'da denenmişti. G.Saray, Youssouf'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor.

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