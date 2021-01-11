Son dakika Galatasaray transfer haberi: Onyekuru bitti sıra onda! Aslan fitili yaktı

Burundili ön libero rest çekince Yeni Malatya cephesi talep ettiği bonservisi 2 milyon euro'ya düşürdü. Şu an 1 milyon Euro bütçesi olan Galatasaray, takas ve sonraki satıştan pay maddeleri ile sarı-siyahlıları ikna etmeye çok yaklaştı.