Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yaktı! Büyük değişim yolda
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamalar karşılaşmanın önüne geçmişti. Tecrübeli teknik adam istediği isimleri bir bir açıklarken topu yönetime atmıştı. Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bu açıklamaların ardından sarı-kırmızılıların izleyeceği yol ve gereken para belli oldu. İşte 'parçalı' formayı giymesi beklenen o isimler ve transferlerin son durumları...
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ederken Fatih Terim'in maç sonrası yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.
Bir süredir sarı-kırmızılı takımla anılan İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Muhammed ve Onyekuru'nun isimlerini vermekten çekinmeyen deneyimli çalıştırıcı, "Değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız. Ben yönetimin gerekli hassasiyeti göstereceğine ve elinden geleni yapacağına inanıyorum. Sattığımız kadar alma şartı 1 Ocak'ta son buldu. Bize olağanüstü işler yapmak düşüyor" diye konuştu.
Terim'in bu açıklamalarının ardından gözler Galatasaray yönetimine ve Başakşehir cephesine çevrildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler sessizliğini şimdilik korurken Başakşehir Kulübü'nden ise jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları 'kahve fincanı' fotoğrafıyla İrfan Can'ın soy ismiyle bir göndermede bulundu. Bu paylaşım, "Parayı veren Kahveci'yi alır" şeklinde algılanırken artık devre arasında iki kulüp arasında sıkı bir transfer pazarlığı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
SALAH'IN VARİSİ
Birçok iddiaya konu olan Fatih Terim'in bahsettiği Mohamed'in Zamalek'te forma giyen Mısırlı golcü olduğu öğrenildi. Falcao ile devre arasında yollarını ayırmak isteyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu ülkesinde Salah'ın varisi olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın sezon başından beri gündeminde yer alan Mostafa Mohamed ara transfer döneminde takımından ayrılma kararı aldı ve Zamalek'in El Geish ile oynadığı maçın kadrosundan çıkartıldı. Ayrıca, kulüp sözcüsü Essam Salem de, "Mostafa Mohamed'in ayrılığı konusunda transfer görüşmeleri sürüyor" açıklaması yapması iddiaları doğrular nitelikteydi.
YOUSSOUF SÜRPRİZİ
Galatasaray'da bir anda gözler İrfan Can transferine çevrilmiş olsa da sarı-kırmızılı ekibin, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye ile de ilgilendiği ortaya çıktı. 22 yaşındaki ön libero için görüşmeler devam ederken Yeni Malatyaspor'un 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan % 25 pay istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
CİMBOM'A 27 MİLYON EURO GEREKİYOR
Visca, İrfan Can, Onyekuru ve Mohamed için gözler yöneticilerde... Ancak bu 4 ismin alınması çok da kolay görünmüyor. İrfan Can için 8, Visca için 7 ve Mohamed için ise en az 5 milyon euro gerekiyor. Bu da '20 milyon euro' demek oluyor. Onyekuru kiralık gelirse sorun yok. Ancak Monaco'nun, Nijeryalı futbolcuyu öncelikle satmak istemesi de ayrı bir sorun teşkil ediyor. Onyekuru için biçilen bonservis bedeli de 7 milyon euro... Bu durumda da rakam daha artıyor.
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