11 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yaktı! Büyük değişim yolda

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamalar karşılaşmanın önüne geçmişti. Tecrübeli teknik adam istediği isimleri bir bir açıklarken topu yönetime atmıştı. Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bu açıklamaların ardından sarı-kırmızılıların izleyeceği yol ve gereken para belli oldu. İşte 'parçalı' formayı giymesi beklenen o isimler ve transferlerin son durumları...

Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yaktı! Büyük değişim yolda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

Galatasaray, 'ni 6-0 mağlup ederken 'in maç sonrası yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yaktı! Büyük değişim yolda

Bir süredir sarı-kırmızılı takımla anılan , , ve 'nun isimlerini vermekten çekinmeyen deneyimli çalıştırıcı, "Değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız. Ben yönetimin gerekli hassasiyeti göstereceğine ve elinden geleni yapacağına inanıyorum. Sattığımız kadar alma şartı 1 Ocak'ta son buldu. Bize olağanüstü işler yapmak düşüyor" diye konuştu.

Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yaktı! Büyük değişim yolda

Terim'in bu açıklamalarının ardından gözler Galatasaray yönetimine ve cephesine çevrildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler sessizliğini şimdilik korurken 'nden ise jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları 'kahve fincanı' fotoğrafıyla 'ın soy ismiyle bir göndermede bulundu. Bu paylaşım, "Parayı veren Kahveci'yi alır" şeklinde algılanırken artık devre arasında iki kulüp arasında sıkı bir transfer pazarlığı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yaktı! Büyük değişim yolda

SALAH'IN VARİSİ

Birçok iddiaya konu olan 'in bahsettiği Mohamed'in Zamalek'te forma giyen Mısırlı golcü olduğu öğrenildi. Falcao ile devre arasında yollarını ayırmak isteyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu ülkesinde Salah'ın varisi olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın sezon başından beri gündeminde yer alan ara transfer döneminde takımından ayrılma kararı aldı ve Zamalek'in ile oynadığı maçın kadrosundan çıkartıldı. Ayrıca, kulüp sözcüsü de, "Mostafa Mohamed'in ayrılığı konusunda transfer görüşmeleri sürüyor" açıklaması yapması iddiaları doğrular nitelikteydi.

Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yaktı! Büyük değişim yolda

YOUSSOUF SÜRPRİZİ

Galatasaray'da bir anda gözler transferine çevrilmiş olsa da sarı-kırmızılı ekibin, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye ile de ilgilendiği ortaya çıktı. 22 yaşındaki ön libero için görüşmeler devam ederken Yeni Malatyaspor'un 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan % 25 pay istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yaktı! Büyük değişim yolda

CİMBOM'A 27 MİLYON EURO GEREKİYOR

Visca, , ve Mohamed için gözler yöneticilerde... Ancak bu 4 ismin alınması çok da kolay görünmüyor. İrfan Can için 8, Visca için 7 ve Mohamed için ise en az 5 milyon euro gerekiyor. Bu da '20 milyon euro' demek oluyor. Onyekuru kiralık gelirse sorun yok. Ancak Monaco'nun, Nijeryalı futbolcuyu öncelikle satmak istemesi de ayrı bir sorun teşkil ediyor. Onyekuru için biçilen bonservis bedeli de 7 milyon euro... Bu durumda da rakam daha artıyor.

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