Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yaktı! Büyük değişim yolda

CİMBOM'A 27 MİLYON EURO GEREKİYOR



Visca, İrfan Can, Onyekuru ve Mohamed için gözler yöneticilerde... Ancak bu 4 ismin alınması çok da kolay görünmüyor. İrfan Can için 8, Visca için 7 ve Mohamed için ise en az 5 milyon euro gerekiyor. Bu da '20 milyon euro' demek oluyor. Onyekuru kiralık gelirse sorun yok. Ancak Monaco'nun, Nijeryalı futbolcuyu öncelikle satmak istemesi de ayrı bir sorun teşkil ediyor. Onyekuru için biçilen bonservis bedeli de 7 milyon euro... Bu durumda da rakam daha artıyor.

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