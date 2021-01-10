Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! Yönetim ile görüştü
Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Radamel Falcao'nun en az 4 hafta daha takımdan ayrı kalması bekleniyordu. Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana sakatlıklar ile boğuşan yıldız futbolcu ile yollar ayrılacak. Galatasaray yönetimi konuyla ilgili Falcao ile görüşme gerçekleştirdi. İşte çıkan sonuç ve görüşme detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrası, sarı-kırmızılılarda Falcao'nun sağ üst adale grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği belirtilmişti.
Yapılan açıklamada, "Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao'nun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanılmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası Kolombiyalı oyuncuya İspanya'ya gitmesi için izin verdiğini açıklamıştı.
Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Falcao ile ilgili Galatasaray yönetimi kararını verdi.
Takımdan gönderilmesi planlanan Kolombiyalı golcü ile sürpriz bir görüşme de gerçekleştirildi.
"FALCAO CEHENNEMİ YAŞIYOR"
İspanyol AS gazetesi ise Falcao ile ilgili gündemine taşıdığı haberde çarpıcı detaylara yer verdi.
'Falcao, İspanya'da sakatlığına çare arıyor. O bir cehennem yaşıyor ve yaşadığı çileyi bitirmek için izin aldı' denen haberde Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a gelişinden bu yana sadece 30 maç oynayabildiği vurgulandı.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Galatasaray'ın Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar sebebiyle devre arasında tekliflere açık olduğu ancak yaşanan son sakatlığın ardından bu planın da suya düştüğü belirtildi.
Falcao'nun şimdiye kadar hiç resmi teklif almadığı, Galatasaray yönetiminin Kolombiyalı yıldızın sözleşmesini feshetmek istediği ancak anlaşmaya varılamadığı vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları