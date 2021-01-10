10 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! Yönetim ile görüştü

Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Radamel Falcao'nun en az 4 hafta daha takımdan ayrı kalması bekleniyordu. Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana sakatlıklar ile boğuşan yıldız futbolcu ile yollar ayrılacak. Galatasaray yönetimi konuyla ilgili Falcao ile görüşme gerçekleştirdi. İşte çıkan sonuç ve görüşme detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! Yönetim ile görüştü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'ın ile oynadığı karşılaşma sonrası, sarı-kırmızılılarda 'nun sağ üst adale grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği belirtilmişti.

Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! Yönetim ile görüştü

Yapılan açıklamada, "Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen 'nun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! Yönetim ile görüştü

Teknik direktör , maçı sonrası Kolombiyalı oyuncuya 'ya gitmesi için izin verdiğini açıklamıştı.

Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! Yönetim ile görüştü

Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan ile ilgili yönetimi kararını verdi.

Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! Yönetim ile görüştü

Takımdan gönderilmesi planlanan Kolombiyalı golcü ile sürpriz bir görüşme de gerçekleştirildi.

Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! Yönetim ile görüştü

"FALCAO CEHENNEMİ YAŞIYOR"

ise ile ilgili gündemine taşıdığı haberde çarpıcı detaylara yer verdi.

Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! Yönetim ile görüştü

', 'da sakatlığına çare arıyor. O bir cehennem yaşıyor ve yaşadığı çileyi bitirmek için izin aldı' denen haberde Kolombiyalı yıldızın 'a gelişinden bu yana sadece 30 maç oynayabildiği vurgulandı.

Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! Yönetim ile görüştü

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

'ın 'nun yaşadığı sakatlıklar sebebiyle devre arasında tekliflere açık olduğu ancak yaşanan son sakatlığın ardından bu planın da suya düştüğü belirtildi.

Galatasaray'da Falcao krizi büyüyor! Yönetim ile görüştü

'nun şimdiye kadar hiç resmi teklif almadığı, yönetiminin Kolombiyalı yıldızın sözleşmesini feshetmek istediği ancak anlaşmaya varılamadığı vurgulandı.

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