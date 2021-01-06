Galatasaray'dan sağ bek harekatı! Omar Elabdellaoui'nin yerine...
Yeni yıl kutlamaları sırasında talihsiz bir kaza yaşayan ve elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'ın transfer planlarını değiştirdi. Norveçli yıldızın bir süre sahalardan uzak kalacak olması, Cimbom'u bu bölge için arayışlara itti. Sarı-kırmızılılar ekip, ilk adayını ise belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri
Galatasaray, havai fişek patlaması sonrası yaralanan Omar Elabdellaoui'nin sahalara dönüş sürecinin belirsizliği sebebiyle sağ bek transferi için arayışlara başladı.
Yarım sezonluğuna sağ bek hattına kaliteli bir futbolcu katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasına ise Fulham forması giyen Kenny Tete'yi yazdı.
Bu sezon Fulham'da yeteri kadar şans bulamayan Hollandalı sağ bek için Cimbom, kısa süre içinde İngiliz ekibinin kapısını çalmayı planlıyor.
25 yaşındaki Tette'nin de Hollanda ile bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda yer almak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği öğrenildi. (Takvim)
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