10 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Kaptandan iki asist

Kaptandan iki asist
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Cezasını tamamlayan , kaldığı yerden devam etti. Güzel oyununu iki gol pasıyla süsleyen kaptan takımını maestro gibi yönetti.

Aslan'da kaptan eski günlerine kavuştu... Bu sezon Fenerbahçe, , Karagümrük ve Antalya maçlarında sarı kart gören ve deplasmanını cezalı olduğu için kaçıran yıldız futbolcu, karşısında 11'deydi. 33 yaşındaki oyuncu, 30 ve 45+2'de Younes Belhanda'ya iki gol pası vererek coştu. Ligde 3 golü bulunan Arda bu sezon ilk kez asist yaptı. Rakip kaleye 2 şut çeken Arda fileleri sarsamadı ancak ikili mücadelelerdeki performansı alkış topladı. Arda maçın tamamında sahada kaldı.
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