Okan 5. kez kapattı

Galatasaray, G.Birliği'ni farklı geçerken kalesini kapatmayı başardı. Kaleci Okan Kocuk bu sezon ligde 9, kupada 1 maçta oynarken, 5'inde gol yemedi.

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Galatasaray,G.Birliği'ni farklı geçerken kalesini kapatmayı başardı. Kaleci Okan Kocuk bu sezon ligde 9, kupada 1 maçta oynarken, 5'inde gol yemedi. Okan diğer toplamda 9 kez topu filelerinden çıkardı. Galatasaray bu sezon ligde 34 kez fileleri sarsarken kalesinde 14 gol gördü ve 20 averaja sahip