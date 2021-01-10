10 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Okan 5. kez kapattı

Okan 5. kez kapattı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Galatasaray, G.Birliği'ni farklı geçerken kalesini kapatmayı başardı. Kaleci Okan Kocuk bu sezon ligde 9, kupada 1 maçta oynarken, 5'inde gol yemedi.

Galatasaray, G.Birliği'ni farklı geçerken kalesini kapatmayı başardı. Kaleci Okan Kocuk bu sezon ligde 9, kupada 1 maçta oynarken, 5'inde gol yemedi. Okan diğer toplamda 9 kez topu filelerinden çıkardı. Galatasaray bu sezon ligde 34 kez fileleri sarsarken kalesinde 14 gol gördü ve 20 averaja sahip
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