05 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın zirve inadı! İşte Konyaspor maçı 11'i

Aslan'ın zirve inadı! İşte Konyaspor maçı 11'i
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

Galatasaray'da üçü cezalı 7 eksik bulunuyor. Ayrıca Terim de yine tribünde olacak. Buna karşılık Cimbom'da, galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor. Tecrübeli hoca da ‘liderliği geri alın talimatı verdi.

Galatasaray, 'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Omar'ın geçirdiği talihsiz kazanın ardından ile de berabere kalarak liderliği bırakan sarıkırmızılı ekip bugün yaralarını sarmanın planlarını yapıyor. Ancak bu zorlu maç öncesinde de Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. kırmızı kart, ve da sarı kart cezasından dolayı sahada olamayacak. , ve 'nun ise sakatlıkları devam ediyor.
4 MAÇLIK CEZASI SONA ERİYOR
Antalyaspor maçından sonra kolları sıvayan takımla dün bir toplantı yaptı. Her şeye rağmen yeni bir sayfa açmaları gerektiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin morali çok bozuk ancak bir yanda da işimizi yapmamız gerekiyor. Bizi çorlu bir maç bekliyor. Sadece bu maça konsantre olup kaybettiğimiz liderliği geri almalıyız" dedi. Bu arada cezası 4 maça indirilen Terim, bugün son kez tribünde olacak. (Fotomaç)

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, , Amir, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets

Galatasaray: Okan, , , , , , Ömer, Belhanda, Oğulcan, Emre, Diagne
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