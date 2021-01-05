05 Ocak 2021, Salı
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4 MAÇLIK CEZASI SONA ERİYOR
Antalyaspor maçından sonra kolları sıvayan Fatih Terim takımla dün bir toplantı yaptı. Her şeye rağmen yeni bir sayfa açmaları gerektiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin morali çok bozuk ancak bir yanda da işimizi yapmamız gerekiyor. Bizi çorlu bir maç bekliyor. Sadece bu maça konsantre olup kaybettiğimiz liderliği geri almalıyız" dedi. Bu arada cezası 4 maça indirilen Terim, bugün son kez tribünde olacak. (Fotomaç)
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets
Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Oğulcan, Emre, Diagne
Galatasaray'ın zirve inadı! İşte Konyaspor maçı 11'i
Galatasaray'da üçü cezalı 7 eksik bulunuyor. Ayrıca Terim de yine tribünde olacak. Buna karşılık Cimbom'da, galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor. Tecrübeli hoca da ‘liderliği geri alın talimatı verdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Omar'ın geçirdiği talihsiz kazanın ardından Antalyaspor ile de berabere kalarak liderliği bırakan sarıkırmızılı ekip bugün yaralarını sarmanın planlarını yapıyor. Ancak bu zorlu maç öncesinde de Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. Emre Kılınç kırmızı kart, Marcao ve Arda Turan da sarı kart cezasından dolayı sahada olamayacak. Sofiane Feghouli, Karo Etebo ve Radamel Falcao'nun ise sakatlıkları devam ediyor.
4 MAÇLIK CEZASI SONA ERİYOR
Antalyaspor maçından sonra kolları sıvayan Fatih Terim takımla dün bir toplantı yaptı. Her şeye rağmen yeni bir sayfa açmaları gerektiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin morali çok bozuk ancak bir yanda da işimizi yapmamız gerekiyor. Bizi çorlu bir maç bekliyor. Sadece bu maça konsantre olup kaybettiğimiz liderliği geri almalıyız" dedi. Bu arada cezası 4 maça indirilen Terim, bugün son kez tribünde olacak. (Fotomaç)
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets
Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Oğulcan, Emre, Diagne
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