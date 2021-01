Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! "Kendine kulüp bul"

İRFAN CAN İLE TAKAS İDDİASI

Bununla beraber sarı kırmızılı yönetime Medipol Başakşehir'in, Diagne için transfer teklifinde bulunduğu iddia edilirken, Galatasaray'ın bu teklife karşılık 'İrfan Can ile takas olur' cevabını verdiği dile getiriliyor.