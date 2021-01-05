05 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! "Kendine kulüp bul"

Süper Lig'de başarılı bir ivme yakalayan Galatasaray, ara transfer dönemi hazırlıklarını sürdürüyor. Finansal Fair Play kıskacında bulunan sarı kırmızılılar satmadan oyuncu alamama durumu yüzünden oldukça sıkıntı yaşıyor. Fotomaç'ın İtalyan medyasından derlediği habere göre Galatasaray takımdan göndermek istediği o isme resti çekti. İşte detaylar...

Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! Kendine kulüp bul
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

Galatayasaray son olarak 'in 15. haftasında ile evinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.

Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! Kendine kulüp bul

Teknik direktör ve transfer komitesi maç sonrası yaptığı istişarede takımda kalması ve gönderilmesi gerekilen oyuncular için kararını verdi.

Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! Kendine kulüp bul

Ligin 16. haftasında Konya deplasmanında oynayacak Cimbom, buradan 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralardan ayrılmak istemiyor ve Terim, Konya maçıyla beraber radikal değişiklikler için düğmeye basacak.

Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! Kendine kulüp bul

Bunlardan ilki, corona virüsü (koronavirüs) atlatmasına karşın maç kadrosun alınmayan ile ilgili oldu.

Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! Kendine kulüp bul

İTALYAN MEDYASI YAZDI
Çizme basınında yer alan bilgilere göre , ile yollarını resmen ayırıyor.

Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! Kendine kulüp bul

Haberin detaylarında 'nin disiplinsiz davranışlarından söz edilirken, yüksek maaşının da takım içinde artık bir problem haline geldiği ifade edildi.

Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! Kendine kulüp bul

"GİT!" DENİLDİ
Öte yandan sarı kırmızılı yönetimin 'ye "Her ne şart olursa olsun" git dediği ve kiralık ya da bonservisiyle golcü futbolcunun gönderileceğinin mesajının aktarıldığı kaydedildi.

Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! Kendine kulüp bul

İRFAN CAN İLE TAKAS İDDİASI
Bununla beraber sarı kırmızılı yönetime 'in, için transfer teklifinde bulunduğu iddia edilirken, 'ın bu teklife karşılık ' ile takas olur' cevabını verdiği dile getiriliyor.

Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! Kendine kulüp bul

, bu sezon formasıyla toplam çıktığı 15 müsabakada 8 gol kaydederken 825 dakika sahada kalmıştı.

Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! Kendine kulüp bul

, geçtiğimiz sezon Club Brugge'a gönderilmiş ancak Belçika ekibindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle orada da kadro dışı bırakılmıştı.

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