Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti! "Kendine kulüp bul"
Süper Lig'de başarılı bir ivme yakalayan Galatasaray, ara transfer dönemi hazırlıklarını sürdürüyor. Finansal Fair Play kıskacında bulunan sarı kırmızılılar satmadan oyuncu alamama durumu yüzünden oldukça sıkıntı yaşıyor. Fotomaç'ın İtalyan medyasından derlediği habere göre Galatasaray takımdan göndermek istediği o isme resti çekti. İşte detaylar...
Galatayasaray son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile evinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim ve transfer komitesi maç sonrası yaptığı istişarede takımda kalması ve gönderilmesi gerekilen oyuncular için kararını verdi.
Ligin 16. haftasında Konya deplasmanında oynayacak Cimbom, buradan 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralardan ayrılmak istemiyor ve Terim, Konya maçıyla beraber radikal değişiklikler için düğmeye basacak.
Bunlardan ilki, corona virüsü (koronavirüs) atlatmasına karşın maç kadrosun alınmayan Mbaye Diagne ile ilgili oldu.
İTALYAN MEDYASI YAZDI
Çizme basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Mbaye Diagne ile yollarını resmen ayırıyor.
Haberin detaylarında Diagne'nin disiplinsiz davranışlarından söz edilirken, yüksek maaşının da takım içinde artık bir problem haline geldiği ifade edildi.
"GİT!" DENİLDİ
Öte yandan sarı kırmızılı yönetimin Diagne'ye "Her ne şart olursa olsun" git dediği ve kiralık ya da bonservisiyle golcü futbolcunun gönderileceğinin mesajının aktarıldığı kaydedildi.
İRFAN CAN İLE TAKAS İDDİASI
Bununla beraber sarı kırmızılı yönetime Medipol Başakşehir'in, Diagne için transfer teklifinde bulunduğu iddia edilirken, Galatasaray'ın bu teklife karşılık 'İrfan Can ile takas olur' cevabını verdiği dile getiriliyor.
Diagne, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam çıktığı 15 müsabakada 8 gol kaydederken 825 dakika sahada kalmıştı.
Diagne, geçtiğimiz sezon Club Brugge'a gönderilmiş ancak Belçika ekibindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle orada da kadro dışı bırakılmıştı.
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