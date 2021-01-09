09 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Onyekuru'ya kavuşuyor! Hocası açıkladı...

Monaco cephesinden açıklama! Onyekuru ve G.Saray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Onyekuru artık çok yakın. 'da forma giyen Nijeryalı futbolcu için hocası çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri ( transferleri)

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek, 'de son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından taraftarını mutlu etmek isteyen yönetiminin gündemindeki isimlerden biri de ...

Daha önce iki kez sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu, tekrar aynı formayı giymeye çok yakın. Genç oyuncunun transferine ilişkin son açıklama ise Teknik Direktörü 'tan geldi. Eşi corona virüsüne yakalandığı için 'da olan Onyekuru'nun son durumunun sorulması üzerine Hırvat teknik adam şu yanıtı verdi:

Henry bugün ülkesinden dönecek. Futbol, bir takımda 25-26 oyuncudan oluşan kolektif bir spordur. Eğer bir oyuncu iyi ise, oynar. Bir antrenör için bu çok açık ve anlaşılır bir şey. Bennasser ve Grandsir de aynı şekilde kulübün planları arasında yer almadıklarını biliyorlar. Yeni bir kulüp bulmak için serbestler. Menajerleri ve sportif direktörümüz onlar için en iyi çözümü bulacaktır.

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