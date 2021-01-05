05 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama takımdan ayrılacak mı? Yönetim kararını verdi

Devre arasında transfere bütçe oluşturmak için oyuncu satması gereken Galatasaray'da Marcao ve Luyindama için gelecek tekliflerin değerlendireceği öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa kulüplerinin radarındaki iki futbolcusuyla ilgili kararını verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama takımdan ayrılacak mı? Yönetim kararını verdi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan , devre arasında en az 4 takviye yapmayı düşünüyor.

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama takımdan ayrılacak mı? Yönetim kararını verdi

ve kanat arayan sarı-kırmızılı kulüp, 'ın kazası sonrasında listeye sağ beki de eklerken, 'nun sakatlığı forvet transferini kaçınılmaz hale getirdi.

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama takımdan ayrılacak mı? Yönetim kararını verdi

Yazın dışında tüm transferlerini serbest oyunculardan yapan , devre arası takviyesine bütçe oluşturmak için oyuncu satmak zorunda.

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama takımdan ayrılacak mı? Yönetim kararını verdi

HEDEF 20 MİLYON EURO

İngilizler 'yı, İtalyanlar 'yu uzun süredir takip ediyor. Teknik heyetin raporunu dikkate alan yönetim, bu iki stoperden Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendiremeye alacak.

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama takımdan ayrılacak mı? Yönetim kararını verdi

Sezon başında 'ya 'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklife 'Hayır' diyen , Brezilyalı stoperi için yine tok satıcıyı oynayacak.

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama takımdan ayrılacak mı? Yönetim kararını verdi

Takımda kalması ve sözleşmesinin uzatılması planlanan hakkında "Sezon sonunda 20 milyon Euro'yu görür" görüşü hakim.

(Sabah)

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