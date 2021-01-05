05 Ocak 2021, Salı
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Galatasaray'da Marcao ve Luyindama takımdan ayrılacak mı? Yönetim kararını verdi
Devre arasında transfere bütçe oluşturmak için oyuncu satması gereken Galatasaray'da Marcao ve Luyindama için gelecek tekliflerin değerlendireceği öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa kulüplerinin radarındaki iki futbolcusuyla ilgili kararını verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, devre arasında en az 4 takviye yapmayı düşünüyor.
Yazın Etebo dışında tüm transferlerini serbest oyunculardan yapan Galatasaray, devre arası takviyesine bütçe oluşturmak için oyuncu satmak zorunda.
Sezon başında Marcao'ya Roma'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklife 'Hayır' diyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi için yine tok satıcıyı oynayacak.
Takımda kalması ve sözleşmesinin uzatılması planlanan Marcao hakkında "Sezon sonunda 20 milyon Euro'yu görür" görüşü hakim.
(Sabah)
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