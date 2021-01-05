05 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Falcao'dan şok hareket! Sosyal medya hesabından...

Falcao'dan şok hareket! Sosyal medya hesabından...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'ın tartışılan oyuncusu , sosyal medya hesabından takımlarından 'yi takibe aldı. İşte detaylar...

Devre arasında takımdan gönderileceği konuşulan 'dan da flaş bir hamle geldi. İsmi MLS takımları ile anılan Falcao, sosyal medya hesabından 'yi takibe aldı.

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