05 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Emre Akbaba'dan Galatasaray'a şok yanıt!

Alanyaspor'da oynadığı dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği Emre Akbaba, sonunda sarı-kırmızılılara imza atmıştı. Aslan'ın 4 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle kadrsuna kattığı Emre Akbaba, iki tane ağır sakatlık geçirdi ve bu sezon formasına kavuşmasına rağmen eski performansını gösteremedi. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcuyla sözleşme görüşmelerini sürdürürken şoke eden bir yanıt aldı...

Emre Akbaba'dan Galatasaray'a şok yanıt!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'a çok büyük bir sükseyle gelen , yaşadığı talihsiz sakatlıkların da büyük etkisiyle beklentilerin altında bir süreç geçirdi. Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek Emre Akbaba ile yeni kontrat görüşmeleri sırasında anlaşmazlık çıktı.

Emre Akbaba'dan Galatasaray'a şok yanıt!

YÖNETİMİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

camianın her zaman her yerde sahip çıktığı, gücünü arkasında hissettirdiği hatta çok büyük kişisel başarılar yakalamadan "'un çocuğu" unvanını verdiği sözleşme uzatma görüşmeleri sırasında yönetimi, hayal kırıklığına uğrattı.

Emre Akbaba'dan Galatasaray'a şok yanıt!

Mevcut sözleşmesi 1 milyon 750 bin Euro olan , 18 Ağustos 2018'de kontrat yaptığı zaman Euro kuru 6,8'di. Yönetim Emre'ye yeni sözleşmesini yine o dönemin kuru baz alınarak yani; 1 milyon Euro üzerinden teklif etti.

Emre Akbaba'dan Galatasaray'a şok yanıt!

Ancak tecrübeli futbolcu güncel kurdan 1.5 milyon Euro istediğini bildirdi. Emre ile tekrar görüşülecek ama 1 milyon Euro'luk tekliften yukarı çıkmak istemiyor...

Emre Akbaba'dan Galatasaray'a şok yanıt!

TERİM İSTEDİĞİ KATKIYI ALAMADI

Teknik Direktörü , 'yı sol açıkta da merkezde de santrfor arkasında da deniyor ancak; Emre'den beklediği katkıyı hiçbir bölgede alamadı. Bu sezon gol atamayan ve sadece bir asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, maçında süre almadı.

Emre Akbaba'dan Galatasaray'a şok yanıt!

BONSERVİSİ İÇİN 4 MİLYON EURO ÖDENDİ

, için 'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Emre Akbaba, yerine Galatasaray'a imza atmasıyla birlikte taraftarların gönlünü kazanmıştı. ()

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