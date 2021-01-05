Emre Akbaba'dan Galatasaray'a şok yanıt!

Mevcut sözleşmesi 1 milyon 750 bin Euro olan Emre Akbaba, 18 Ağustos 2018'de kontrat yaptığı zaman Euro kuru 6,8'di. Yönetim Emre'ye yeni sözleşmesini yine o dönemin kuru baz alınarak yani; 1 milyon Euro üzerinden teklif etti.