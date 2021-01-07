07 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Mbaye Diagne kimdir? Mbaye Diagne kaç yaşında? Diagne kariyeri

Mbaye Diagne kimdir? Mbaye Diagne kaç yaşında? Diagne kariyeri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'dan en çok konuşulan futbolculardan biri Mbaye Diagne oldu. Sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcusu attığı gollerle takımın sırtlayan isimlerden biri olurken, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmayı başardı. İşte Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne'nin kariyeriyle ilgili tüm bilgiler...

'de ilk 17 haftasında 30 puan toplayarak zirvenin 4 puan gerisinde takibini sürdüren Galatasaray'da bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Mbaye Diagne oldu. Geçen sezon 'a kiralanmasının ardından sezon başında sarı-kırmızılı takıma dönen Senegalli golcü, attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerden biri oldu.

'nun sık sık sakatlanması nedeniyle bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Diagne, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 8 gol attı. 'nde oynanan 3 maçta da 2 gol atan Senegalli oyuncu, bu sezon Galatasaray adına ön plana çıkan isimlerden biri oldu. İşte Mbaye Diagne'nin kariyerine ilişkin tüm bilgiler...

MBAYE DIAGNE KİMDİR?

20 Ekim 1991 tarihinde 'in kentinde dünyaya gelen Mbaye Diagne, 2013 yılında 'nın Bra takımından 100 bin Euro karşılığında 'a transfer oldu. İtalyan devine transferinin ardından , , Al-Shabab ve takımlarına kiralanan Senegalli futbolcu, 2015 yılında 1.15 milyon Euro karşılığında 'ın Ujpest takımına gönderildi.

Macar ekibinde yarım sezon forma giyen Diagne, Şubat 2016'da 1.90 milyon Euro bonservis bedeliyle ekibi 'ya transfer oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Çin'de geçirdiği tek sezonun ardından Ocak 2018'de ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa formasıyla gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mbaye Diagne, Ocak 2019'da 13 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Diagne, 2018/2019 sezonunu 30 golle gol kralı olarak tamamladı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle sık sık gündem olan 29 yaşındaki golcü, Eylül 2019'da Club Brugge'a kiralandı. Belçika ekibinde saha dışındaki olaylarıyla gündeme gelen Senegalli oyuncu, sezon başında Galatasaray'a döndü.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Mbaye Diagne, çıktığı 16 maçta 10 gol kaydetti.

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