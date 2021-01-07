Mbaye Diagne'den kendisine yapılan eleştirilere flaş tepki!

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. İşte o paylaşım...

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, kendisine yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından imalı bir açıklama yaptı. Diagne, "İnsanlar konuşmaya devam edebilir, ben de gol atmaya devam edeceğim" tepkisinde bulundu.

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