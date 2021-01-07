07 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Mbaye Diagne'den kendisine yapılan eleştirilere flaş tepki!

Mbaye Diagne'den kendisine yapılan eleştirilere flaş tepki!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

Galatasaraylı futbolcu , sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. İşte o paylaşım...

'ın Senegalli forveti , kendisine yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından imalı bir açıklama yaptı. Diagne, "İnsanlar konuşmaya devam edebilir, ben de gol atmaya devam edeceğim" tepkisinde bulundu.

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