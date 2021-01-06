06 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferini Sabri Sarıoğlu açıkladı!

Zorlu deplasmanda Konyaspor'a 4-3'lük skorla boyun eğen ve sahada etkili bir futbol sergileyemeyen Galatasaray'da, gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Galatasaray'ın yeni transferini Sabri Sarıoğlu açıkladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

'da puan kaybı 'in 17. haftasında oynanan maçı ile de devam etti.

Galatasaray'ın yeni transferini Sabri Sarıoğlu açıkladı!

Geçtiğimiz hafta sahasında ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda 'a 4-3'lük skorla boyun eğdi.

Galatasaray'ın yeni transferini Sabri Sarıoğlu açıkladı!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen , yapacağı nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'ın yeni transferini Sabri Sarıoğlu açıkladı!

Sarı-kırmızılılarda gündemde olan ismi ise beIN Sports yorumcusu açıkladı.

Galatasaray'ın yeni transferini Sabri Sarıoğlu açıkladı!

İşte 'ın eski futbolcusu 'nun yenilsinin ardından açıklamaları:

Galatasaray'ın yeni transferini Sabri Sarıoğlu açıkladı!

golü bulduktan sonra 2. yarıda daha iştahlıydı. Kulübe olarak daha zengindi. değişikliği, Galatasaray'ı geriye götürdü.

Galatasaray'ın yeni transferini Sabri Sarıoğlu açıkladı!

"BABEL GEÇ OYUNA ALINDI"

"Bence, biraz geç alındı oyuna, fiziksel olarak tam hazır olmayabilir. Rakip sahada oynama, topu orada tutma anlamında Babel yetenekli bir oyuncu. , bu anlamda Babel'den faydalanabilirdi."

Galatasaray'ın yeni transferini Sabri Sarıoğlu açıkladı!

"SAĞLAM BİR SANTRAFOR LAZIM"

"'ın iyi bir forvete ihtiyacı var. Özellikle topu ileride tutacak, stoperleri rahatsız edecek, sırtı dönük oynayacak oyuncu lazım. uzun süre sakatlıktan çıkamadı, 2 gol attı ama karşı karşıya pozisyonda gerekn vuruşu yapamıyor, rakip savunma arasında kayboluyor. Galatasaray'a sağlam bir santrfor lazım. Diagne istenen seviyede değil."

Galatasaray'ın yeni transferini Sabri Sarıoğlu açıkladı!

"SERI GELİRSE TAYLAN'IN YÜKÜ HAFİFLER"

"Orta sahaya gelirse 'ın yükü hafifler. Taylan da bu yükü belli bir yere kadar taşıyabilir. Genç oyuncu ama yorgunluk artıyor. Taylan bugün kötü değildi ama eski temposundan uzaktı."

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