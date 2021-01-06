"SAĞLAM BİR SANTRAFOR LAZIM"

"Galatasaray'ın iyi bir forvete ihtiyacı var. Özellikle topu ileride tutacak, stoperleri rahatsız edecek, sırtı dönük oynayacak oyuncu lazım. Falcao uzun süre sakatlıktan çıkamadı, Diagne 2 gol attı ama karşı karşıya pozisyonda gerekn vuruşu yapamıyor, rakip savunma arasında kayboluyor. Galatasaray'a sağlam bir santrfor lazım. Diagne istenen seviyede değil."