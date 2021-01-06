Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...

BU SEZON VARLIK GÖSTEREMEDİ

Öte yandan Trezeguet'in bu sezonki düşüşü gözle görülür bir biçimde oldu. Traore ve El Ghazi hücum bölgesinde etkili olurken Trezeguet'in forma şansını istediği kadar bulamaması, ayrılığındaki en büyük etmen oldu.