Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...
Ocak ayının gelmesiyle birlikte transferde vitesi yükselten Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. Cimbom takımının gözden çıkardığı oyuncu için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)
Galatasaray, son olarak Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına çıkmış ve mücadeleden 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.
Maçın ardından sarı kırmızılılarda transfer için düğmeye basıldı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kadroya dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürüten Aslan, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
Daha önce Henry Onyekuru ile anlaşma noktasına gelen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek adına bir kanat transferi daha yapmayı planlıyor.
TREZEGUET PARÇALI'YI GİYECEK
Aktarılan bilgilere göre Aston Villa teknik direktörü Dean Smith, Mısırlı yıldız Trezeguet'i gözden çıkardı.
Bununla beraber İngiliz kulübünün taraftarlarının da Trezeguet adına herhangi bir umut beslemediği ifade edilirken, oyuncunun ara transfer sezonunda Galatasaray'ın yolunu tutacağı aktarıldı.
TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray, şu anda Trezeguet ve menajeriyle birebir transfer görüşmeleri yapıyor.
Cimbom'un, Trezeguet'i kiralık kadrosuna katacağı ifade edilirken, Aston Villa yönetiminin oyuncu için gelecek resmi teklife hayır demeyeceği kaydedildi.
DIAGNE İEL YILDIZI PARLAMIŞTI
Trezeguet, 2018-19 sezonunda Kasımpaşa formasıyla 38 müsabakada rol almış ve 9 gol 10 asistle oynayarak yıldızını parlatmıştı.
Mısırlı futbolcu Kasımpaşa formasıyla toplam 71 maça çıkarken 25 gol 18 asist üretirken, Aston Villa formasıyla toplam 51 maçta 7 gol 5 asist üretti.
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