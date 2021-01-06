06 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...

Ocak ayının gelmesiyle birlikte transferde vitesi yükselten Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. Cimbom takımının gözden çıkardığı oyuncu için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

, son olarak 'de deplasmanına çıkmış ve mücadeleden 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...

Maçın ardından sarı kırmızılılarda transfer için düğmeye basıldı. Teknik direktör yönetiminde kadroya dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürüten , aradığı ismi 'de buldu.

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...

Daha önce ile anlaşma noktasına gelen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek adına bir kanat transferi daha yapmayı planlıyor.

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...

TREZEGUET PARÇALI'YI GİYECEK
Aktarılan bilgilere göre teknik direktörü , Mısırlı yıldız Trezeguet'i gözden çıkardı.

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...

Bununla beraber kulübünün taraftarlarının da Trezeguet adına herhangi bir umut beslemediği ifade edilirken, oyuncunun ara transfer sezonunda 'ın yolunu tutacağı aktarıldı.

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...

TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre , şu anda Trezeguet ve menajeriyle birebir transfer görüşmeleri yapıyor.

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...

'un, Trezeguet'i kiralık kadrosuna katacağı ifade edilirken, yönetiminin oyuncu için gelecek resmi teklife hayır demeyeceği kaydedildi.

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...

BU SEZON VARLIK GÖSTEREMEDİ
Öte yandan Trezeguet'in bu sezonki düşüşü gözle görülür bir biçimde oldu. ve hücum bölgesinde etkili olurken Trezeguet'in forma şansını istediği kadar bulamaması, ayrılığındaki en büyük etmen oldu.

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...

DIAGNE İEL YILDIZI PARLAMIŞTI
Trezeguet, 2018-19 sezonunda Kasımpaşa formasıyla 38 müsabakada rol almış ve 9 gol 10 asistle oynayarak yıldızını parlatmıştı.

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Transfer bombası...

Mısırlı futbolcu Kasımpaşa formasıyla toplam 71 maça çıkarken 25 gol 18 asist üretirken, formasıyla toplam 51 maçta 7 gol 5 asist üretti.

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