06 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Diego Costa'ya flaş teklif! 17 milyon euro...

Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden ve bunun üzerine adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de alınan Diego Costa'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte o teklif ve transfere dair detaylar...

Diego Costa'ya flaş teklif! 17 milyon euro...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

ekiplerinden 'de forma giyen , bir süre önce ailevi nedenleri gerekçe göstererek kulübü ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Diego Costa'ya flaş teklif! 17 milyon euro...

Bonservisi elinde olan İspanyol yıldızın adı, ve ekiplerinin yanı sıra ve ile de anılıyordu.

Diego Costa'ya flaş teklif! 17 milyon euro...

Ancak tecrübeli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Diego Costa'ya flaş teklif! 17 milyon euro...

Kulübün önceliğinin, 'de forma giyen olduğu ifade edilirken bu transferin gerçekleşme ihtimalinin azalmasıyla rotanın Costa'ya döndüğü bildirildi.

Diego Costa'ya flaş teklif! 17 milyon euro...

temsilcisinin, asıllı İspanyol futbolcuya 2.5 yıllık sözleşme ve 17 milyon euro'luk bir teklif sunacağı belirtildi.

Diego Costa'ya flaş teklif! 17 milyon euro...

Öte yandan kulübe yakın bir kaynak da oyuncunun menajeriyle görüşüldüğünü doğruladı.

Diego Costa'ya flaş teklif! 17 milyon euro...

basınında yer alan haberlere göre boşta olan 'ya, 'ın Al Hilal takımı talip oldu.

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