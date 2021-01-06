Diego Costa'ya flaş teklif! 17 milyon euro...
Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden ve bunun üzerine adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de alınan Diego Costa'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte o teklif ve transfere dair detaylar...
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Diego Costa, bir süre önce ailevi nedenleri gerekçe göstererek kulübü ile olan sözleşmesini feshetmişti.
Bonservisi elinde olan İspanyol yıldızın adı, İngiliz ve İtalyan ekiplerinin yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.
Ancak tecrübeli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Kulübün önceliğinin, Jiangsu Suning'de forma giyen Alex Teixeira olduğu ifade edilirken bu transferin gerçekleşme ihtimalinin azalmasıyla rotanın Costa'ya döndüğü bildirildi.
Suudi Arabistan temsilcisinin, Brezilya asıllı İspanyol futbolcuya 2.5 yıllık sözleşme ve 17 milyon euro'luk bir teklif sunacağı belirtildi.
Öte yandan kulübe yakın bir kaynak da oyuncunun menajeriyle görüşüldüğünü doğruladı.
Avrupa basınında yer alan haberlere göre boşta olan Diego Costa'ya, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı talip oldu.
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