Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 2.5 yıllık sözleşme

Bu kulüplerden olan Galatasaray birçok isimle temaslarını sürdürürken, sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken sadece Etebo hamlesi yapan ve o transferden de beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın başarılı ismi Aytaç Kara'yı gündemine almıştı.