Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 2.5 yıllık sözleşme
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona yakın. Sarı-kırmızılıların teknik direktör Fatih Terim kadroda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2.5 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de 5 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer dönemi sonrası kulüpler kolları sıvamıştı.
Bu kulüplerden olan Galatasaray birçok isimle temaslarını sürdürürken, sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken sadece Etebo hamlesi yapan ve o transferden de beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın başarılı ismi Aytaç Kara'yı gündemine almıştı.
Yönetimle anlaşamaması nedeniyle mavibeyazlı ekipten devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aytaç Kara için nabız yoklayan Galatasaray, oyuncudan olumlu yanıt alınmıştı.
Sarı-kırmızılıların transferi resmileştirmek adına Paşa'nın, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesini beklediği öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre, oyuncuya bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kara, bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 14 maçta takımına 2 gol 2 asist katkısı yaptı.
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