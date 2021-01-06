06 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 2.5 yıllık sözleşme

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona yakın. Sarı-kırmızılıların teknik direktör Fatih Terim kadroda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2.5 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 2.5 yıllık sözleşme
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.01.2021

'de 5 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer dönemi sonrası kulüpler kolları sıvamıştı.

Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 2.5 yıllık sözleşme

Bu kulüplerden olan birçok isimle temaslarını sürdürürken, sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken sadece hamlesi yapan ve o transferden de beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, 'nın başarılı ismi 'yı gündemine almıştı.

Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 2.5 yıllık sözleşme

Yönetimle anlaşamaması nedeniyle mavibeyazlı ekipten devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan için nabız yoklayan , oyuncudan olumlu yanıt alınmıştı.

Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 2.5 yıllık sözleşme

Sarı-kırmızılıların transferi resmileştirmek adına Paşa'nın, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesini beklediği öğrenildi.

Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 2.5 yıllık sözleşme

Fotomaç'ın haberine göre, oyuncuya bonservis bedeli ödemeyecek olan 'ın 27 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 2.5 yıllık sözleşme

Kara, bu sezon formasıyla çıktığı 14 maçta takımına 2 gol 2 asist katkısı yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı! Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!
Terim Konya maçı sonrası biletlerini kesti! 5 ayrılık birden Terim Konya maçı sonrası biletlerini kesti! 5 ayrılık birden
Canlı yayında açıkladı! Sadece Onyekuru yetmez Canlı yayında açıkladı! "Sadece Onyekuru yetmez"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör