06 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da yenilgi sonrası tek teselli Fatih Terim!

Yenilgi sonrası Cimbom'da tek teselli Terim!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü , maçında da görev yapamadı ve cezası sona erdi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Galatasaray'da yeniden saha içine dönüyor. Tecrübeli hoca, Karagümrük maçında hakeme tepkisi nedeniyle 5 maç ceza almıştı. Ardından , cezasını 4'e düşürürken karşılaşmasıyla Terim süresini tamamlamış oldu. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Türk Telekom'da cumartesi akşamı Galatasaray'ın ile oynayacağı karşılaşmaya takımın başında çıkabilecek. Terim'in yokluğunda kenarda yer alırken Aslan bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, tam 5 puan kaybetti.

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