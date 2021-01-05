Galatasaray'da yenilgi sonrası tek teselli Fatih Terim!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Mbaye Diagne sarı-kırmızılı takım adına 2 gol atarken, maçın ardından transfer haberleriyle ilgili açıklamada bulundu. Senegalli forvet, "Ben Galatasaray oyuncusuyum. Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum" dedi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri