Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Bakken Bears ile Danimarka'da kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta rakibine 18 sayı farkla 96-78 mağlup oldu.

Baştan sona etkisiz bir performans sergileyen ve dış atışlarda rakibini durduramayan G.Saray, maçın ilk yarısını da 58-39 geride kapatırken, ikinci yarıdaki çabası geri dönüş için yeterli olmadı.

Bu sonuçla gruptaki 4. yenilgisini alan Cimbom'un gruptan çıkma şansı kalmadı. Bakken Bears ise 2. galibiyetine imza attı.

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