06 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Bakken Bears 96-78 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Aslan Avrupa'ya erken veda etti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'nun 5. karşılaşmasında deplasmanda 'nın  takımına 96-78 mağlup oldu.

, 'ndaki 5. maçında ile 'da kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, ekranlarından naklen yayınlanan maçta rakibine 18 sayı farkla 96-78 mağlup oldu.

Baştan sona etkisiz bir performans sergileyen ve dış atışlarda rakibini durduramayan G.Saray, maçın ilk yarısını da 58-39 geride kapatırken, ikinci yarıdaki çabası geri dönüş için yeterli olmadı.

Bu sonuçla gruptaki 4. yenilgisini alan Cimbom'un gruptan çıkma şansı kalmadı. Bakken Bears ise 2. galibiyetine imza attı.

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