Galatasaray Gomis'i mumla arıyor! Ayrılığından sonraki zarar şoke etti
Galatasaray'da 2017/2018 sezonunu 32 golle tamamlamasına rağmen gönderilen Bafetimbi Gomis'in yerini doldurulamadı. Sarı-kırmızılıların Fransız forvetin ayrılığı sonrası transfer edilen Mbaye Diagne ve Radamel Falcao için harcadığı ücret dudak uçuklattı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Marsilya'dan sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan Bafetimbi Gomis 2017-18 sezonunda 32 gol atıp Galatasaray'ı şampiyon yaptı.
Ancak Fransız yıldız zam istediği için takımdan yollandı. Yönetim giderken kulübe 6 milyon Euro kazandıran Gomis'in yerini bir türlü dolduramadı.
MR CİHAZINDAN ÇIKAMADI!
Geçen sezon başında ise çok büyük umutlarla Radamel Falcao transfer edildi. 1.5 yılda 9 milyon Euro ödenen Kolombiyalı'yı sahadan çok MR cihazında gördük.
MUMLA ARAMAYA DEVAM
Toplam 25 milyon Euro ödenen Diagne ve Falcao 2 yılda 35 gol atabildi. Diagne'nin 1 golü G.Saray'a 842 bin Euro'ya, Falcao'nun 1 golü ise 562 bin Euro'ya patladı. Gönderilen Gomis ise Al Hilal'de 96 maçta 73 kez ağları sarstı.
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