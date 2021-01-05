05 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Gomis'i mumla arıyor! Ayrılığından sonraki zarar şoke etti

Galatasaray'da 2017/2018 sezonunu 32 golle tamamlamasına rağmen gönderilen Bafetimbi Gomis'in yerini doldurulamadı. Sarı-kırmızılıların Fransız forvetin ayrılığı sonrası transfer edilen Mbaye Diagne ve Radamel Falcao için harcadığı ücret dudak uçuklattı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Gomis'i mumla arıyor! Ayrılığından sonraki zarar şoke etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

'dan sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan 2017-18 sezonunda 32 gol atıp 'ı şampiyon yaptı.

Galatasaray Gomis'i mumla arıyor! Ayrılığından sonraki zarar şoke etti

Ancak Fransız yıldız zam istediği için takımdan yollandı. Yönetim giderken kulübe 6 milyon Euro kazandıran 'in yerini bir türlü dolduramadı.

Galatasaray Gomis'i mumla arıyor! Ayrılığından sonraki zarar şoke etti

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

2019'da 'dan 13 milyon Euro'ya alındı. Senegalli forvete şu ana kadar 6.3 milyon Euro maaş da verildi. Ama sonuç büyük hayal kırıklığı oldu.

Galatasaray Gomis'i mumla arıyor! Ayrılığından sonraki zarar şoke etti

MR CİHAZINDAN ÇIKAMADI!

Geçen sezon başında ise çok büyük umutlarla transfer edildi. 1.5 yılda 9 milyon Euro ödenen Kolombiyalı'yı sahadan çok MR cihazında gördük.

Galatasaray Gomis'i mumla arıyor! Ayrılığından sonraki zarar şoke etti

MUMLA ARAMAYA DEVAM

Toplam 25 milyon Euro ödenen ve 2 yılda 35 gol atabildi. Diagne'nin 1 golü G.Saray'a 842 bin Euro'ya, Falcao'nun 1 golü ise 562 bin Euro'ya patladı. Gönderilen ise Al Hilal'de 96 maçta 73 kez ağları sarstı.

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