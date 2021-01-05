Galatasaray'a 2 golcü birden! İşte o isimler
Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gündem forvet transferi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda 2 golcü için harekete geçti. İşte o isimler ve detaylar...
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında önemli bir yara aldı.
Sezon sonunda şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı.
İLK İSİM AHMED MUSA
Soccernet Nijerya, Ahmed Musa'nın Galatasaray'a gitme olasılığının yüksek olduğunu ve kendisini hazır tutmak için yoğun bir çalışma içinde olduğunu yazdı.
Sarı-kırmızılıların, Ocak ayındaki ilk transferinin Nijeryalı oyuncu olacağını iddia eden Soccer-Net, "Kendisine 4 kişilik profesyonel bir ekip kurdu.
İdman programını, diyet programı, psikolojik durumunu ve diğer çalışmalarını o ekiple tamamlıyor. Yeni takımına hazır gidecek" diye yazdı.
İşte bu noktada gündeme Krzystof Piatek geldi. Piatek'le ilgili Galatasaray'ın kapısına gelen menajerler, Hertha Berlin'in beklediği teklifleri alamaması nedeni ile Polonyalı golcüyü kiralık vermeye sıcak baktığını bildirdi.
Terim forvet oyuncusu istiyor. Ancak kiralığa karşı çıkıyor. Bu yüzden Galatasaray, Polonyalı oyuncu için bir hamle yapar mı, henüz net olarak belli değil... (Fotomaç)
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