05 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a 2 golcü birden! İşte o isimler

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gündem forvet transferi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda 2 golcü için harekete geçti. İşte o isimler ve detaylar...

Galatasaray'a 2 golcü birden! İşte o isimler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

'in 16. haftasında ile evinde 0-0 berabere kalan , zirve yarışında önemli bir yara aldı.

Galatasaray'a 2 golcü birden! İşte o isimler

Sezon sonunda şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı.

Galatasaray'a 2 golcü birden! İşte o isimler

Büyük umutlarla transfer edilen Radamel ve Mbaye 'den beklenilen performansı göremeyen yönetim, 2 golcüyü gündemine aldı.

Galatasaray'a 2 golcü birden! İşte o isimler

İLK İSİM AHMED MUSA

, 'nın 'a gitme olasılığının yüksek olduğunu ve kendisini hazır tutmak için yoğun bir çalışma içinde olduğunu yazdı.

Galatasaray'a 2 golcü birden! İşte o isimler

Sarı-kırmızılıların, Ocak ayındaki ilk transferinin Nijeryalı oyuncu olacağını iddia eden Soccer-Net, "Kendisine 4 kişilik profesyonel bir ekip kurdu.

Galatasaray'a 2 golcü birden! İşte o isimler

İdman programını, diyet programı, psikolojik durumunu ve diğer çalışmalarını o ekiple tamamlıyor. Yeni takımına hazır gidecek" diye yazdı.

Galatasaray'a 2 golcü birden! İşte o isimler

KRZYSTOF PIATEK

Hem hem de 'dan çok da memnun olmayan G.Saray uygun bir seçenek olması halinde forvette de değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Galatasaray'a 2 golcü birden! İşte o isimler

İşte bu noktada gündeme geldi. Piatek'le ilgili 'ın kapısına gelen menajerler, 'in beklediği teklifleri alamaması nedeni ile Polonyalı golcüyü kiralık vermeye sıcak baktığını bildirdi.

Galatasaray'a 2 golcü birden! İşte o isimler

Terim forvet oyuncusu istiyor. Ancak kiralığa karşı çıkıyor. Bu yüzden , Polonyalı oyuncu için bir hamle yapar mı, henüz net olarak belli değil... (Fotomaç)

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