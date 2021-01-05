Diego Costa transfer kararını verdi! Galatasaray...
Ligin ilk yarısında gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da, gözler devre arası transfer döneminde forvetlere çevrildi. Sarı kırmızılıların listesinde başı çeken Diego Costa, transfer kararını verdi. İşte detaylar...
Atletico Madrid'den Geçtiğimiz günlerde ayrılan Diego Costa'nın yeni takımı merak konusu oldu. Costa yeniden Premier Lig'de forma giymek istiyor.
İngiliz basını Wolverhampton'ın Costa ile ilgilendiğini yazarken tecrübeli golcü gelecek teklifleri beklemeye çekildi.
Daha önce Premier Lig'de Chelsea forması giyen Diego Costa, 120 maçta 59 kaydetti.
Kişisel sebeplerden dolayı Atletico'dan ayrılan 32 yaşındaki Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı İspanyol ekibinde 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.
Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.
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