05 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Diego Costa transfer kararını verdi! Galatasaray...

Ligin ilk yarısında gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da, gözler devre arası transfer döneminde forvetlere çevrildi. Sarı kırmızılıların listesinde başı çeken Diego Costa, transfer kararını verdi. İşte detaylar...

Diego Costa transfer kararını verdi! Galatasaray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'den Geçtiğimiz günlerde ayrılan 'nın yeni takımı merak konusu oldu. Costa yeniden 'de forma giymek istiyor.

Diego Costa transfer kararını verdi! Galatasaray...

'un haberine göre, asıllı İspanyol santrfor ve Brezilya'dan gelen transfer tekliflerini kabul etmedi.

Diego Costa transfer kararını verdi! Galatasaray...

İngiliz basını 'ın Costa ile ilgilendiğini yazarken tecrübeli golcü gelecek teklifleri beklemeye çekildi.

Diego Costa transfer kararını verdi! Galatasaray...

Daha önce 'de forması giyen , 120 maçta 59 kaydetti.

Diego Costa transfer kararını verdi! Galatasaray...

Kişisel sebeplerden dolayı 'dan ayrılan 32 yaşındaki Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı İspanyol ekibinde 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.

Diego Costa transfer kararını verdi! Galatasaray...

ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer , ve şampiyonlukları yaşamıştı.

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