04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu belli oldu! Falcao...

Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

'in 17. haftasında , deplasmanına çıkacak. Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

'in 17. haftasında , 5 Ocak Salı günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların Konyaspor maçı için kamp kadrosu açıklandı. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'da 'nun kadroya dahil edilmediği göze çarpıyor. İşte sarı kırmızılıların Konyaspor maçı kamp kadrosu;

, , , , , , , , , , , , Okan Kocuk, Saracchi, Emin Bayram, Sekidika, Ali Yavuz Kol, , Fatih Öztürk.

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